Es ist ein ständiges Auf und Ab zwischen den beiden! Erst letzten Monat reichte Cardi B (28) die Scheidung von ihrem Ehemann Offset (28) ein. Nun haben die zwei aber schon wieder zueinandergefunden. Die Rapperin verkündete vor Kurzem, sie habe ihren Ex zurückgenommen, weil sie seinen Penis vermisst habe. Ob damit auch die Scheidung vom Tisch ist? Einige Fans sind durch das Hin und Her der Musiker irritiert. Deshalb teilte Cardi ihren Followern nun mit, warum sie wirklich die Scheidung einreichte.

Auf ihrem Twitter-Profil postete die "WAP"-Interpretin eine Voicemail. "Ich habe die Scheidung eingereicht, um ihm eine Lektion zu erteilen", behauptete Cardi darin wütend. Sie reagierte damit auf viele Fans, die das aktuelle Liebes-Comeback nicht nachvollziehen können und ihrem Ärger im Netz Luft machten. So waren einige ihrer Follower der Meinung, Cardi werde von Offset emotional ausgenutzt. Schließlich gab es in der Vergangenheit Gerüchte, Offset betrüge seine Liebste. "Verdammt noch mal, ich werde nicht missbraucht!", setzte Cardi jedoch ein klares Statement.

Als Reaktion auf den heftigen Shitstorm löschte die "I Like It"-Sängerin kurzerhand ihr Twitter-Profil. In einem Instagram-Livestream erklärte die 28-Jährige ihre Gründe dafür. Sie habe es satt, dass einige ihrer Fans ihr vorschreiben wollen, wie sie ihr Leben zu führen habe. Den Account werde sie vorübergehend auf Eis legen und so schnell nicht wieder aktivieren.

iamKevinWong.com / MEGA Cardi B und Offset im Juni 2020 in Los Angeles

Getty Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Offset und Cardi B im Januar 2020

