Es geht rund bei Temptation Island V.I.P! Vier TV-bekannte Paare stellen sich der ultimativen Versuchung! Für ein Paar unter ihnen ist die Verführungsinsel allerdings kein Neuland: Calvin Kleinen und Roxy nahmen schon an der vergangenen Staffel teil – Calvin als Kandidat, Roxy als Verführerin. Der Playboy hielt der Versuchung damals nicht stand und hinterging seine damalige Freundin – doch wird er dieses Jahr widerstehen können? Roxy verrät Promiflash, ob sie Bedenken hat!

Als ihr Schatz die Blondine Sanja Alena zu seiner Favoritin ernennt, sei das schon sehr merkwürdig gewesen – da Roxy sich aufgrund ihrer eigenen Erfahrung gut in die Rolle der Verführerinnen einfühlen könne, erzählt sie Promiflash. Gerade deshalb habe sie gewusst, was in der Männer-Villa so abgeht: "Mulmig war mir schon, da ich genau wusste, wie es letztes Jahr lief, nachdem man gewählt wurde."

Dennoch sei Sanja keine Konkurrenz, schließlich sei sie ein ganz anderer Typ Frau. Calvin habe einfach eine ähnliche Strategie wie im vergangenen Jahr gewählt. "Er hat lediglich nach den gleichen Auswahlkriterien gewählt wie bei mir letztes Jahr. Ich erinnere an seinen Satz: 'Guter Vorbau, guter Arsch und so' ", meint die Brünette. Und so schätzt Roxy die Chancen von Sanja als eher mager ein: "Absolut konkurrenzlos!"

