Die Königin der Selbstdarstellung hat runden Geburtstag: Kim Kardashian wird 40 Jahre alt! Müsste man die Karriere der heutigen TV-Ikone in einem Wort zusammenfassen, käme nur dieses in Frage: unvergleichlich! Zwar wird Kim bereits in ein prominentes Umfeld hineingeboren, ihren Erfolg hat sich das frühere It-Girl jedoch in gewisser Weise selbst erarbeitet. Gestartet als Assistentin von Hotelerbin Paris Hilton (39), macht sie 2007 ein Sextape zum wohl bekanntesten Gesicht ihrer anschließenden Reality-Familienserie Keeping up with the Kardashians. 2014 heiratet sie Kanye West (43), hat inzwischen vier Kinder mit dem Rapper und so manche Ehekrise öffentlich überstanden. Als Unternehmerin fährt Kim (40) Millionen ein – und sie triumphierte sogar schon als angehende Anwältin! Worauf die Businessfrau noch zurückschauen kann? Promiflash wirft einen Blick auf ihren unvergleichlichen Werdegang!

