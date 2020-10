Es ist wie verhext! 2021 sollte das Dschungelcamp wegen der aktuellen Gesundheitslage eigentlich in Wales statt in Australien stattfinden. Doch auch dabei macht die Pandemie dem Sender einen Strich durch die Rechnung. Wie RTL gegenüber Promiflash bestätigte, wird "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im kommenden Januar nicht wie gewohnt gedreht. Stattdessen plant der Sender eine Dschungelshow in Deutschland. "Die Zuschauer können sich auf ein großes Spektakel im Januar freuen", erklärt RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner.

