Große Enthüllungen über Cary Grant! Der gebürtige Brite gehörte zu Lebzeiten zu den größten Stars Hollywoods: Mit seinen Rollen in Filmen wie "His Girl Friday" oder "Über den Dächern von Nizza" verdrehte der Schönling Dutzenden Frauen den Kopf. Auch seine legendären Affären mit Sophia Loren (86) und Grace Kelly (✝52) machten den Schauspieler zum absoluten Casanova. Ein neues Buch enthüllt nun aber pikante Details aus dem Leben des Filmdarstellers: Cary soll mit einer starken Drogensucht gekämpft und auch Sex mit Männern gehabt haben!

So heißt es zumindest in der neuen Biografie "Cary Grant: Eine geniale Tarnung": Laut dem Autor Scott Eyman soll der Womanizer sein Leben lang eine Rolle gespielt und sein wahres Ich dahinter versteckt haben. Geholfen habe ihm in Zeiten schwerer Depressionen sein Arzt – der ihm LSD gegeben habe. Dadurch habe Archie Leach, wie Cary Grant bürgerlich hieß, Einblicke in sein Unterbewusstsein bekommen. Jedoch habe ihn die Droge auch durchdrehen lassen: "Ich habe in der Praxis auf den Teppich geschissen und mir mich selbst als einen riesigen Penis vorgestellt, der wie ein Raumschiff von der Erde startet!", wird er in dem Werk zitiert.

Auch Carys romantische Beziehungen zu anderen Männern werden in dem Buch thematisiert: Ganze zehn Jahre lebte der Schauspieler nämlich mit seinem Kollegen Randolph Scott zusammen in einem Haus. Angeblich in einer WG – jedoch soll zwischen den Männern immer mehr als nur Freundschaft gewesen sein. Offiziell führte Cary aber nur Romanzen mit Frauen: Er heiratete fünfmal und wurde Vater einer Tochter.

Getty Images Cary Grant 1959 am Flughafen von Paris

Getty Images Cary Grant und Randolph Scott

Getty Images Cary Grant 1966 mit seiner Frau Dyan Cannon und seiner Tochter Jennifer

