Am Wochenende überraschte Pietro Lombardi (28) seine Community mit dieser Ankündigung: Er will sich aus privaten Gründen in den kommenden Tagen aus dem Internet etwas zurückziehen. Die Fans machten sich daraufhin natürlich Sorgen und fragten sich, was genau vorgefallen sein könnte. Einige munkelten, dass die angekündigte Funkstille mit seiner neuen Partnerin Laura Maria zusammenhängen könnte – und sie sollten recht behalten: In seiner Instagram-Story reagiert der ehemalige DSDS-Juror jetzt auf die Krisengerüchte: "Ihr seht Laura und mich zurzeit etwas weniger. Wir haben gerade eine etwas schwierigere Phase."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de