Wie fühlt sich Amira Pocher (28) während ihrer zweiten Schwangerschaft? Erst im November des vergangenen Jahres brachte die Frau von Oliver Pocher (42) ihren ersten Sohn zur Welt – nun erwartet das Paar bereits weiteren Nachwuchs. Während vor wenigen Wochen noch keinerlei Beschwerden auftraten, bemerkt die TV-Bekanntheit neben einem süßen Babybäuchlein auch noch andere Veränderungen an ihrem Körper. "Allerdings beginnt nun die anstrengendste Phase. Sodbrennen, Rückenschmerzen etc.", verriet die gelernte Visagistin ihrer Community via Instagram. Anfang nächsten Jahres dürfen sich die Schönheit und ihr Liebster aber freuen – dann soll ihr Spross schon zur Welt kommen.

