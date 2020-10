Hat David Zickert etwa schon damit gerechnet, dass sein Temptation Island-Kollege Max Schnabel (22) vor laufenden Kameras Sex haben wird? In der vergangenen Folge von Ex on the Beach ließ der einstige Verführer jedenfalls nichts anbrennen: Während einer gemeinsamen Nacht in der Privatsuite kamen sich der Stuttgarter und die Single-Lady Georgia sehr, sehr nahe – es kam sogar zum Sex. Das spontane Schäferstündchen überrascht allerdings nicht alle: Max' Kumpel David zeigt sich im Promiflash-Interview überhaupt nicht verwundert!

"Dass man Sex im TV hatte, kommt ja nicht allzu oft vor. Aber Max habe ich es durchaus zugetraut, dass er zu den wenigen gehört", verriet David gegenüber Promiflash. Immerhin habe sich die rothaarige Schönheit in den Augen des Kölners auch mächtig an Max rangemacht – er selbst hätte in dieser Situation offenbar auch nicht anders gehandelt. "Außerdem ist Max jemand, der nichts anbrennen lässt", erklärte der Blondschopf.

Doch die heiße Nacht endete für Max alles andere als gut. Als der 22-Jährige das Techtelmechtel am nächsten Morgen am liebsten totschweigen möchte, wurde er von den anderen Bewohnern durchschaut. Das Verhalten des Fahrlehrers sei die unterste Schublade. Kandidatin Olivia Laurea ging sogar noch einen Schritt weiter: Nach einer ordentlichen Ansage verpasste sie Max eine saftige Ohrfeige.

