Schwangerschafts-Drama um Anne Wünsche (29) – aber dieses Mal ist die Zweifach-Mama immerhin nicht direkt selbst betroffen! Seit sich die YouTuberin im Oktober von ihrem Ex Karim getrennt hat, wird spekuliert, dass ein neuer Mann der Anlass gewesen sein könnte: SixxPaxx-Stripper Ruben Rodriguez. Auch wenn Anne bis zuletzt eine Liaison mit dem Berliner Tänzer verneinte, erklärt ein Insider aus dem Umfeld des gebürtigen Spaniers gegenüber Promiflash jetzt: "Ich kann bestätigen, dass Anne und Ruben ein Paar sind. Ruben hat seine schwangere Freundin für Anne sitzen gelassen." Während sich die Influencerin über die Vorwürfe in Schweigen hüllt, hat sich der Frauenschwarm bei Promiflash gemeldet und seine Sicht der Dinge erläutert: "Ja, meine Ex ist von mir schwanger. Jedoch habe ich erst einige Zeit nach unserer Trennung von der Schwangerschaft erfahren, denn wir sind seit über einem halben Jahr bereits getrennt. Ich kenne Anne und wir lernen uns seit ein, zwei Wochen immer besser kennen. Sie ist aber definitiv nicht der Grund, wieso ich mich vor sechs Monaten getrennt hatte."

