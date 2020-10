Take Me Out-Kandidat Michael zeigt Reue! Vor ein paar Wochen rechnete die ehemalige Kandidatin Costina Munteanu voller Wut mit dem Single-Mann ab, mit dem sie die Show verlassen hatte. Zuerst sah es noch so aus, als würde es zwischen den beiden harmonieren, denn nach der Show begann schon während der gemeinsamen Fahrt in der Limo eine wilde Knutscherei. Doch dann erfuhr Plussize-Influencerin Costina, dass ihr Date auch mit anderen Kandidatinnen aus der Show flirtete. Dafür entschuldigte sich Michael jetzt und rechtfertigte sich gegenüber Promiflash!

Michael habe sich vor Kurzem per Gedicht bei Costina gemeldet. Im Promiflash-Interview gibt der Basketballer nun einen Einblick, wie er sich selbst nach dem Debakel fühlt: "Ich date kein anderes Girl aus der "Take Me Out"-Staffel. Ich konzentriere mich auf mich selbst. Für die Insta-World mag ich jetzt als Arschloch dastehen, aber die kennen mich nicht persönlich und können gar nicht urteilen, ob ich ein schlechter Mensch bin und kein Herz habe." Er kann aber auch verstehen, dass Costina keine Lust darauf hatte, dass er sie in Wien besuche.

Das Gedicht, das er eigens für das Curvygirl geschrieben hatte, veröffentlichte er in seiner Instagram-Story. Unter dem Titel "Einsicht" schreibt er: "Ich sag Entschuldigung für diese Gefühlsreise. Scheiße war es allemal. Zeige dir meine Einsicht wie ein ruhender Wal."

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

Anzeige

Instagram / agyapong8292 Michael Agyapong, Single-Mann von "Take Me Out"

Anzeige

Instagram / costina_got_curves Costina Munteanu, Social-Media-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de