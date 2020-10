Mit diesem Pärchen sollte man sich besser nicht anlegen! Lisha und Lou machen im Sommerhaus der Stars mit ihrer direkten Art auf sich aufmerksam – insbesondere Lisha steht dabei lautstark im Vordergrund. Dabei drohte sie schon mehrfach an, die Auseinandersetzungen würden "draußen" ganz anders verlaufen. Dass es sich dabei vermutlich nicht um leere Drohungen handelt, zeigte sich in der Vergangenheit bereits: Lisha und Lou fuhren einen Handy-Betrüger um!

In einem YouTube-Video von 2017 erzählten die zwei Internet-Stars, dass sie einem Abzocker auf den Leim gegangen waren. Lou kaufte Lisha ein iPhone – das Paar stellte jedoch wenig später fest, dass sie dabei hereingelegt wurden. Daraufhin konfrontierten die YouTuber den Mann, die Auseinandersetzung eskalierte – und Lisha fuhr ihn auf Lous Drängen hin mit dem Auto um! "Der war so provokant, so überheblich und so ein Arschloch", erinnerte sich Lisha.

"Ich hab' Gas gegeben, Leute, der Asiate klebte an meiner Frontscheibe, bis es so schnell wurde, dass er nach links ab ist und sich noch an meinem Fensterrahmen und Spiegel festgehalten und 'Hilfe' geschrien hat", erzählte die Berlinerin lachend. Der Abzocker blieb zum Glück unverletzt. Abschließend betonte Lisha: "So etwas lassen wir uns nicht gefallen!"

