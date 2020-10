Katie Price (42) spricht über das beste Stück ihres Partners Carl Woods! Seit einigen Monaten schwebt das britische TV-Sternchen mit dem einstigen Love Island-Kandidaten auf Wolke sieben. Immer wieder teilt die Fünffach-Mama ihren Fans mit, wie sehr sie in den Hottie verliebt sei. Die beiden sprechen sogar schon von Kindern und Hochzeit. Jetzt machte die Blondine ihrem Partner im Netz erneut eine Liebeserklärung – aber der besonderen Art: Katie schwärmte von Carls Penis!

Zunächst postete Katie ein Foto ihres Liebsten auf Instagram, unter dem sie rührende Worte an ihn richtete. Aber Fans hatten bei dem Beitrag nur Augen für Carls Hose. "Könnt ihr auch sehen, was ich sehe?", fragte ein User völlig baff. Da fiel auch Katie das Detail auf. Auf dem Schnappschuss ist nämlich Carls Penis deutlich zu erkennen! "Ja, das Geheimnis ist gelüftet. Er ist sehr groß und hundertprozentig der größte, den ich je hatte. Das ist eine Tatsache", offenbarte Katie daraufhin in den Kommentaren.

Das brachte die Fans der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin völlig aus dem Häuschen. "Haha, du kannst dich so glücklich schätzen", kommentierte ein Nutzer das Foto mit einem Zwinkersmiley. Andere waren von Katies Worten nicht so angetan. "Was soll das? Deine Kinder könnten das lesen. Du bist ein schlechter Einfluss!", kritisierte ein anderer Kommentator die Britin.

Instagram / katieprice Carl Woods, Reality-TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im Oktober 2020

Instagram / adventuresofkatieandcarl Katie Price und Carl Woods, Oktober 2020

