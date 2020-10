Seit ein paar Tagen ist es traurige Gewissheit: Schauspieler Jeff Bridges (70) ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt! Der Kinoheld postete ein Statement zu seinem aktuellen Gesundheitsstatus und erklärte der Öffentlichkeit, dass er sich bei seinen Ärzten trotz aller Sorgen in guten Händen befinde. Seine Freunde und Familie stünden ihm bei und er blicke mit Zuversicht in die Zukunft. Zusätzlichen Support bekommt der "True Grit"-Darsteller nun auch von seinen berühmten Kollegen.

Unter seinem Instagram-Post befinden sich nun mehrere aufmunternde Kommentare von Jeffs Co-Stars. "Ich liebe dich, Kumpel", schrieb Schauspielerin Michelle Pfeiffer (62). Die beiden spielten 1989 Seite an Seite in "The Fabulous Baker Boys". Musikerin Barbra Streisand (78) findet ebenfalls rührende Worte für den Erkrankten. "Du hast so eine gute Seele und du wirst dieses vorübergehende Tief überstehen. Ich sende dir Liebe und Licht", schrieb die "Memory"-Interpretin. Juliane Moore kann die schlechten Neuigkeiten hingegen kaum fassen. "Oh nein!", schrieb die Rothaarige betroffen.

Auch die Fans des "The Big Lebowski"-Stars sind von der Schockdiagnose überrumpelt worden. Sie nutzen Insta, um ihrem Idol alles Gute auf dem Weg der Genesung zu wünschen. "Du packst das, Dude!", postete eine Followerin. "Du trittst der Krankheit in den Arsch!", ist sich eine andere ebenfalls sicher.

Getty Images Schauspielerin Michelle Pfeiffer bei der "Maleficent"-Premiere

Getty Images Barbra Streisand, Musikerin

Getty Images Jeff Bridges in New York City

