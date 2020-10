"Nicht küssen, nicht küssen": Melissa (25) gab in der zweiten Folge der siebten Staffel von Die Bachelorette dem Kandidaten Emre Özcan (30) einen Korb, als dieser ihr bei der Verabschiedung ein Bussi geben wollte. Zuvor hatte er ihr schon einen Halskuss aufgedrängt, auf den sie "allergisch" reagierte. Promiflash hat bei den ehemaligen Rosen-Boys Serkan Yavuz (27), Michael Bauer (29), Rafi Rachek (30) und Andreas Ongemach (29) nachgefragt, was sie von Emres Verhalten während der Episode halten. "Er ist halt ein Showmaker, das merkt man. Er will gerne für Unterhaltung sorgen, hat er auch gemacht. Ich konnte das eine oder andere Mal ganz gut lachen wegen ihm", findet zum Beispiel Serkan.

