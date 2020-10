Seit Anfang Oktober ist es offiziell, dass TikTok-Megastar Dixie D'Amelio (19) mit ihrem Kollegen Noah Beck zusammen ist! Schon seit Monaten wurde gemunkelt, dass sich die beiden 19-jährigen US-Amerikaner mehr als nur freundschaftlich verstehen: Immer wieder tauchten sie in TikTok-Clips des jeweils anderen auf oder wurden zusammen von Paparazzi in Los Angeles erwischt. Als Noah nun auch in Dixies neuem Musikvideo zum Remix ihrer Hitsingle "Be Happy" zu sehen war – und die beiden auch noch ein Pärchen spielten, war den Fans alles klar. Doch zusammengekommen sind die beiden erst am 25. September, wie Noah nun in einem aktuellen Interview auf YouTube verriet. Promiflash fasst euch die Lovestory von Noah und Dixie noch einmal detailliert zusammen!

