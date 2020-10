Der Charmed-Eklat zwischen den Original-Schauspielerinnen Rose McGowan (47) und Holly Marie Combs (46) gegen die Neuauflagen-Besetzung Sarah Jeffery zieht immer weitere Kreise. Doch nicht einmal von ihrer ehemaligen TV-Schwester Shannen Doherty (49), die die Prue Halliwell in den ersten drei Staffel verkörperte, bekommen Holly und Rose Unterstützung. "Was alt ist, ist neu... und ich finde es wunderbar, dass eine neue Generation mit drei starken, mächtigen Frauen in Kontakt treten kann, ganz zu schweigen von den vielen Jobs, die die Show bietet", outete sich die Schauspielerin als Fan des Reboots.

