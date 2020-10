Kann Calvin Kleinen der Versuchung wirklich widerstehen? Bei Temptation Island V.I.P. stellen der Reality-TV-Kandidat und seine Freundin Roxy aktuell ihre Beziehung auf die Probe: Getrennt voneinander verbringen die Turteltauben jeweils Zeit in einer Villa voller Singles und werden von den Verführern mächtig angeflirtet. Calvin scheint das so richtig zu genießen und den Frauen auch nicht ganz abgeneigt zu sein: Bei einem Date flirtete er wild mit Sanja Alena – und deutete auch einen Blowjob an!

In Folge zwei durften sich Calvin und Julian Evangelos (28) über ein Doppeldate mit ihren Favoritinnen Sanja und Maria Bell freuen. Dabei konnte der Hobbymusiker seine Augen kaum von den beide Frauen abwenden – und tauschte heiße Blicke mit der Schweizer Bachelor-Kandidatin aus. In einem intimen Moment drückte der 28-Jährige seine Zunge im Mund gegen seine Wange – ein inoffizielles Zeichen für Oralsex! Sanja verstand sofort die Andeutung und machte es dem Aachener nach. "Das ist schon 'ne geile Sau!", schwärmte er später von der Blondine.

Ob zwischen dem vergebenen Promi-Mann und der großbusigen Beauty wohl noch etwas laufen wird? Sanja war sich zumindest sicher, dass Calvin ihr nicht lange widerstehen könne: "Ich glaube, dass der Calvin nicht wirklich der Treueste ist. Und deswegen werde ich ihn wahrscheinlich auch knacken können!"

