Am Morgen ist der Ofen bei Megan Barton Hanson (26) einfach aus! Die restliche Zeit des Tages nutzt die ehemalige UK-Love Island-Kandidatin dafür aber umso ausgiebiger, mit ihrem Liebesleben sorgte die Britin nämlich schon für die eine oder andere Schlagzeile. Nachdem ihre Kuppelshow-Beziehung mit Wes Nelson nach wenigen Monaten zerbrochen war, outete sie sich als bisexuell und zeigt sich seitdem auch ganz offiziell beiden Geschlechtern gegenüber aufgeschlossen. Allerdings nicht direkt nach dem Aufstehen: Megan würde kurz nach Sonnenaufgang sogar diverse Hotties von der Bettkante schubsen!

Im Interview mit The Sun plauderte das Model jetzt aus dem Nähkästchen: "Ich bin kein Fan von morgendlichem Sex, weil ich das Gefühl habe, dass ich morgens am schlechtesten aussehe. Ich muss erstmal ins Badezimmer, um meine Zähne zu putzen." Und an dieser Routine könnten angeblich auch die attraktivsten Kerle in ihrem Bett nichts ändern: "Ich könnte mit Tom Hardy (43) in den Federn liegen – und trotzdem hätte ich keinen Morgen-Sex mit ihm." Obwohl, bei genauerem Nachdenken würde sie es sich wohl doch anders überlegen. "Ähm, na ja. Vielleicht würde ich mir auch ein paar Tic Tacs einschmeißen und das Beste hoffen", ergänzte sie schnell.

Und wenn es denn so weit ist und es zum Schäferstündchen kommt, läuft Megan gern zur Höchstform auf – und teilt Tipps auch gern mit ihrer Fan-Gemeinde. So schwört die ehemalige Stripperin beispielsweise auf Sex-Spielzeug und findet es besonders heiß, wenn sie High Heels im Bett trägt. "Aber am begehrenswertesten fühle ich mich, wenn ich selbstbewusst bin. Also achte ich zum Beispiel darauf, heiße Unterwäsche zu tragen", verriet die Blondine schließlich.

Instagram / meganbartonhanson_ Megan Barton Hanson im September 2020

Getty Images Tom Hardy, Schauspieler

Instagram / meganbartonhanson_ Megan Barton Hanson, britische "Love Island"-Bekanntheit

