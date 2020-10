Grace Mertens' Familie und Fans müssen Abschied nehmen. Die einstige The Voice Kids-Kandidatin hatte schon 2017 während der TV-Show erzählt, unter einem Gehirntumor zu leiden. In den darauffolgenden Jahren hatte sie tapfer gegen ihre Erkrankung gekämpft, konnte den Krebs jedoch nicht besiegen. Die junge Sängerin aus Hamburg ist vor wenigen Tagen mit erst 16 Jahren gestorben, wie ihre Familie via Instagram berichtet: "Mit uns dreien an der Seite ist sie [Donnerstagnacht] friedlich verstorben. Unsere Herzen sind gebrochen."

