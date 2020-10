Tia Mowry-Hardrict (42) gibt ehrliche Einblicke in ihr Liebesleben! Die US-amerikanische Schauspielerin und ihr Mann Cory Hardrict gehen bereits seit rund zwölf Jahren als Ehepaar durchs Leben. Dabei hatten die beiden ihr Familienglück mit ihren zwei Kindern Cree und Cairo perfekt gemacht. Dass zwischen Erziehung, Job und Co. die Zweisamkeit ab und zu auf der Strecke bleibt, dürfte kein großes Geheimnis sein. Doch die Eheleute wissen sich offenbar ganz gut zu helfen: Tia und Cory verabreden sich des Öfteren zum gemeinsamen Sex!

Im Rahmen des Podcasts "What to Expect", dessen unveröffentlichte Folge People vorliegt, berichtete die Schauspielerin aus ihrem Leben als zweifache Mutter: Tia und ihr Mann Cory würden sich regelmäßig zum Sex verabreden, um die Erziehung, die Arbeit und ihr Liebesleben unter einen Hut zu bekommen. "Man muss dafür sorgen, dass [die Zweisamkeit] in keiner Weise vernachlässigt wird", stellte die 42-Jährige klar.

Früher habe sich die "Sister, Sister"-Darstellerin allerdings überhaupt nicht vorstellen können, aus welchen Gründen sich Eheleute zum Sex verabreden sollten. "Als ich jünger war und davon hörte, fragte ich mich: 'Warum sollte man das tun?'", erinnerte sie sich und beantwortete sich die Frage selbst: "Aber man sollte es tun, vor allem, wenn man Kinder hat und arbeitet."

Anzeige

Getty Images Cory Hardrict und Tia Mowry-Hardrict im März 2011 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Tia Mowry-Hardrict im Februar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Tia Mowry-Hardrict, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de