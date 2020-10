Am Sonntag um 20:15 Uhr ist es endlich so weit! Das große Finale von Das Sommerhaus der Stars steht an. Diese vier Promi-Paare kämpfen noch um die 50.000 Euro-Prämie: Caro und Andreas Robens, Lisha und Lou, Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki sowie Michaela Scherer (54) und Martin Bolze (63). Aber nur zwei der Paare werden es ins Finalspiel schaffen. Promiflash liegen nun die ersten Bilder vom großen Showdown vor!

Auf den Fotos ist zu sehen, wie die Pärchen bei einem Spiel versuchen, Bälle auf einem wackligen Tisch in die passenden Löcher zu manövrieren. Dabei werden wieder so einige Beziehungen auf die Probe gestellt. So schreit die sonst so besonnene Diana in dem Vorschau-Video ihren Michi an: "Du bist so ein Arsch!" Und auch bei Andreas und Caro hängt mal wieder der Haussegen schief. Der Mallorca-Auswanderer verunsichert die Bodybuilderin: "Ich muss mir einfach eine stärkere Frau suchen." Im Gegensatz dazu halten Lisha und Lou zusammen, die YouTuberin zeigt sich siegessicher: "Das sind doch keine Gegner."

In der anschließenden Wiedersehens-Show könnte es auf jeden Fall wieder so richtig knallen. Denn dort treffen sich alle Paare zum ersten Mal wieder. Wird die Moderatorin Angela Finger-Erben (40) Streit schlichten müssen oder werden sich die einstigen Streithähne vertragen? Stimmt ab!

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

TVNOW Die Promi-Paare im "Das Sommerhaus der Stars"-Finale

TVNOW Diana Herold bei einem Spiel beim "Das Sommerhaus der Stars"-Finale

TVNOW Die Kulisse des Halbfinal-Spiels von "Das Sommerhaus der Stars"

TVNOW Lisha und Lou am letzten Tag im "Sommerhaus der Stars"

TVNOW Michaela Scherer und Martin Bolze beim "Sommerhaus der Stars"-Spiel

TVNOW Caro Robens stärkt sich am letzten Tag vom "Sommerhaus der Stars"

