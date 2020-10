Für Lucy Hellenbrecht (21) wird es jetzt richtig ernst! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin dürfte den Show-Fans in bester Erinnerung geblieben sein. Die Blondine wurde nämlich als Junge geboren – und auch wenn man ihr das auf den ersten Blick gar nicht mehr ansehen würde, machte sie aus ihrer Geschichte nie ein Geheimnis. Auch nach der Teilnahme an dem Castingformat hält Lucy ihre Community über die letzten Schritte zum Frausein auf dem Laufenden. Und nun ist es endlich so weit: Die Geschlechtsanpassung steht für die 21-Jährige kurz vor der Tür!

