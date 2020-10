Hat Stefanie Giesinger (24) etwa keine Lust auf Heidi Klum (47)? Weil das Model in Berlin lebt und die Wahl-Amerikanerin gerade wegen der Dreharbeiten zu Germany's next Topmodel in der Hauptstadt ist, befinden sich die Jury-Chefin und ihr ehemaliger Schützling sehr nah beieinander. So nah, dass sich die beiden nun in einem Fitnessstudio über den Weg gelaufen wären, hätte Steffi nicht spontan Reißaus genommen. Auf Instagram beichtet sie, dass sie sich an diesem Tag nicht wohl genug gefühlt hätte, um Heidi unter die Augen zu treten.

