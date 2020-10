Gwen Stefani (51) und Blake Shelton (44) wagen den nächsten Schritt! Seit November 2015 gehen die Musiker gemeinsam durchs Leben – am vergangenen Dienstag folgten die erfreulichen Neuigkeiten: Das Paar hat sich verlobt! Via Instagram teilten die Turteltauben jeweils einen Schnappschuss des besonderen Moments. Während die Sängerin ihren Ring stolz in die Kamera hält, teilte ihr Liebster rührende Worte: "Hey, Gwen Stefanie! Danke, dass du nicht nur mein 2020, sondern auch den Rest meines Lebens rettest. Ich liebe dich und habe ein 'Ja' gehört." Sieht ganz so aus, als könnten die beiden es kaum erwarten, bald vor den Traualtar zu treten.

