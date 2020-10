XXL-Schlagzeilen bei Mark Consuelos! Der attraktive Schauspieler ist vor allem für seine Rolle des Hiram Lodge in der beliebten Serie Riverdale bekannt. Er spielt den Vater von Veronika (Camila Mendes, 26). Mit seinem durchtrainierten Body kann der Serien-Dad locker mit jüngeren Cast-Kollegen wir KJ Apa (23) oder Cole Sprouse (28) mithalten. Aktuell ist aber vor allem ein Körperteil des Hotties in aller Munde – hat Mark etwa einen sehr großen Penis?

Seine Frau Kelly Ripa (50) veröffentlichte jüngst eine Reihe an Throwback-Bildern auf Instagram, die ihre Familienmitglieder bei diversen Halloween-Events zeigen. Darunter ist auch ein Schnappschuss von Mark mit seinem Kumpel Bruce Bozzi. Sie wählten ein Partner-Kostüm und verkleideten sich als Jon Baker und Frank Poncherello, die Motorradpolizisten von der Serie "Chips". In der zugehörigen Hose, die sehr eng ist, zeichnet sich bei Mark eine sehr große Beule ab. Das fällt auch den Followern auf. "Ich weiß, wo Ponch seine Waffe versteckt", oder "Miau, Mark", lauten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Tenor wiedergeben.

Und was sagt Mark selbst zu dem üppigen Gemächt, das sich offensichtlich in seiner Hose abzeichnet? "Ich glaube, es ist ein Schatten, der die Beule so groß aussehen lässt", kommentierte er unter dem Bild seiner Frau und zeigt sich eher bescheiden.

Anzeige

Instagram / kellyripa Bruce Bozzi und Mark Consuelos

Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Oscar-Verleihung 2019

Anzeige

Getty Images Mark Consuelos bei einem Event 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de