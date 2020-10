Shia LaBeouf (34) und Margaret Qualley (26) kommen sich in einem neuen Musikvideo sehr nahe! Die Schwester der "Once Upon a Time... in Hollywood"-Darstellerin, Rainey Qualley, ist mit ihrer Musik fernab des Mainstreams erfolgreich – und für den Clip zu ihrer Single "Love Me Like You Hate Me" hat sie sich etwas Besonderes und vor allem nicht gerade Jugendfreies einfallen lassen: Ihre jüngere Schwester Margaret und der Hollywood-Star stellen im Video künstlerisch die Höhe- und Tiefpunkte in einer Beziehung dar und zwar inklusive langer und zärtlicher Sex-Szene!

Seit vergangenen Freitag kann die beinahe zehnminütige Aufnahme im Netz gestreamt werden. Die Interpretin schrieb dazu auf Instagram: "Das Video ist voll mit Liebe, Schmerz, Zärtlichkeit, Wut und einem Stück von meinem Herzen." Der Screen ist in dem Clip zweigeteilt – in den jeweiligen Panels werden tänzerisch verschiedene Stadien der Beziehung gezeigt, deren Höhepunkt eine Sex-Szene ist, die sich durch den gesamten Clip zieht und in der sowohl Shia als auch Margaret komplett nackt sind.

Lob gab es dafür nicht nur von zahlreichen Netz-Kritikern, sondern auch ausgerechnet von Rainey und Margarets Mutter Andie MacDowell (62): "Wunderschöne Arbeit. Respekt an alle, die daran mitgewirkt haben. Atemberaubend", lobte die Schauspielerin das Endergebnis auf Social Media. Für den Transformers-Star ist es lange nicht die erste Nackt-Sequenz. 2013 spielte er in dem Zweiteiler "Nymphomaniac" von Lars von Trier (64) mit – die Streifen enthielten ebenfalls jede Menge Nackt- und Sex-Szenen.

Getty Images Rainey Qualley im Februar 2020

Getty Images Rainey Qualley, Andie MacDowell und Margaret Qualley

Getty Images Shia LaBeouf bei der Europa-Filmpremiere zu "Honey Boy" Ende 2019

