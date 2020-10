Anfang der Woche brachte Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Brenda (27) die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln. Nachdem sie sich in einer Instagram-Story mit einer verdächtigen Wölbung gezeigt hatte, war für viele Fans klar: Brenda ist schwanger. Und tatsächlich sollte ihre Community Recht behalten: Die Influencerin erwartet ihr erstes Kind. Im Interview mit Gala verrät sie nun, dass sie in der 20. Schwangerschaftswoche ist. Das Kind will Brenda alleine aufziehen – sie ist mittlerweile Single.

