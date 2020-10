Diese Frau ist in absoluter Top-Form! Schon seit ihren Kindheitstagen führt Kelly Osbourne (36) ein Leben in der Öffentlichkeit. Als Tochter von Ozzy Osbourne (71) war sie Teil der Familiendoku und stand schon früh regelmäßig vor der Kamera. Kelly stieg der Trubel um ihre Person allerdings zu Kopf – sie kämpfte mit Alkohol- und Drogenproblemen, hatte immer wieder Schwierigkeiten mit ihrem Essverhalten. In der vergangenen Zeit schien sie all das wieder bestens im Griff zu haben: Sie nahm zuletzt knapp 39 Kilo ab. Anlässlich ihres 36. Geburtstags zelebrierte sie diesen Erfolg nun mit einem supersexy Kleid!

Auf einer Party zu Kellys Ehrentags ging es mächtig wild zu – dies zeigten einige Fotos von dem Event. So gab es reichlich pastellfarbene Deko, einen lilafarbenen Teppich, interessante Gäste und eine Torte mit Penis-Verzierungen für das Geburtstagskind. Und das hatte sich an diesem Abend besonders in Schale geworfen. In einem knöchellangen, schwarzen hautengen Kleid und mit eleganter Hochsteck-Frisur dürfte Kelly mit ihrer Erscheinung zahlreichen Gästen und Fans den Atem geraubt haben. Auch ihre XXS-Taille kam so bestens zur Geltung.

Neben einer Magenmanschettenoperation, reichlich Bewegung und ausgewogener Ernährung setzte Kelly außerdem auf ein spezielles Taillen-Training mit einem Hula-Hoop-Reifen: "Ich benutze ihn jeden Tag. Das hat meinen Rücken und meine Arme stärker gemacht und an der Taille habe ich fünf Zentimeter verloren", verriet sie dem Magazin Self.

Anzeige

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Kelly Osbourne bei der "RuPaul's Drag Race Live!"-Premiere in Las Vegas im Januar 2020

Anzeige

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im April 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de