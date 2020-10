Zwischen Pietro Lombardi (28) und seiner Laura Maria ist alles aus und vorbei. Nachdem der Sänger vor wenigen Tagen bekannt gegeben hatte, dass er und seine Liebste sich in einer schwierigen Phase befinden, sah es zunächst so aus, als würden sich die beiden wieder annähern. Dem ist aber offensichtlich nicht so. Auf Instagram macht Pietro nun die Trennung offiziell, fügt allerdings hinzu, dass er ein Liebescomeback nicht grundsätzlich ausschließt.

