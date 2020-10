So wurde Gerda Lewis (27) zur Bachelorette! Zurzeit verteilt Love Island-Star Melissa (25) Rosen an flirtwütige Singlemänner – 2019 war das noch Gerdas Aufgabe. Sie verliebte sich in der Show in Kandidat Keno Rüst. Die Romanze der beiden ging wenig später allerdings in die Brüche. Aber wie fing die Bachelorette-Reise der Influencerin überhaupt an? Sie hat sich auf diese "Stelle" einfach mit einem Video beworben – das ihr jetzt ein bisschen peinlich ist.

