Jamie Lynn Spears (29) ist mittlerweile stolze Zweifachmama, glücklich verheiratet – und eine erfolgreiche Sängerin und Schauspielerin. Vor einigen Jahren sah das allerdings noch ganz anders aus: Als sie im Alter von nur 16 Jahren erfahren hatte, dass sie ihr erstes Kind erwartet, hatte sie sich für mehrere Jahre komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt spricht Jamie Lynn im Interview mit Nylon ganz offen darüber, wie schwierig die erste Zeit als werdende Mutter für sie war: "Ich habe mich so geschämt, es meinen Eltern und meiner Familie zu sagen. Mir war egal, was TMZ darüber denkt. Ich habe nur gedacht: ‘Das sind die Menschen, die ich liebe und denen ich es sagen muss. Außerdem: Ich bin schwanger. Da wächst ein Mensch in mir und ich bin so jung. Ich bin selbst fast noch ein Baby.’”

