Dagi Bee (26) hat sich nach der Trennung von Liont (28) große Sorgen gemacht! 2015 setzten die beiden YouTuber ihrer vierjährigen Beziehung ein Ende. Doch Dagi hatte danach große Angst, nie wieder einen geeigneten Mann zu finden. In einem YouTube-Video erklärte die 26-Jährige nun, dass sie sich damals immer wieder eine Frage gestellt habe: "Werde ich überhaupt mal jemanden noch finden, der mich so nimmt, wie ich bin, weil er mich so liebt, wie ich bin, ohne die Zahlen zu sehen, ohne den Fame zu wollen und irgendwelche Reichweite von mir zu haben oder was auch immer?"

