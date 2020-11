Bei Sandra Janina und Henrik Stoltenberg hat es sich ausgeschlingelt. Die beiden Love Island-Kandidaten der vergangenen Staffel sind getrennt. Das verkündete Sandra am Sonntag auf ihrem Instagram-Account. Und genau durch diese Verkündung wurde die doch recht interessante Information auch Henrik zugetragen. Die Blondine beendete die Beziehung tatsächlich via öffentlicher Insta-Story. Der Grund: "Was soll ich mit so einem Mann an meiner Seite, der mich behandelt wie ein Stück Kacke?"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de