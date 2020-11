Bei Chrissy Teigen (34) scheint langsam, aber sicher wieder Normalität einzukehren. Anfang Oktober musste das Model einen herben Schicksalsschlag verkraften: Im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft hatte Chrissy eine Fehlgeburt. Nach der Tragödie, die sie auf eindrucksvollen Bildern festhielt und ihrer Instagram-Community zugänglich machte, zog sie sich eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit zurück. Am Dienstag teilte die Frau von Sänger John Legend (41) nun einen offenen Brief, in dem sie die vergangenen Wochen Revue passieren lässt – und zeigte sich ihren Followern jetzt erstmals wieder bei alltäglichen Dingen wie dem Kochen. "Ich habe es wirklich extrem vermisst, euch dabei mitzunehmen. Ich liebe euch und habe euch vermisst. Ich bin zurück!", verkündete die Powerfrau.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de