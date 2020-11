In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fand der große Showdown zum Präsidentschaftswahlkampf in den USA statt. Und bei dem scheinen sich Donald Trump (74) und sein Herausforderer Joe Biden (77) ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu liefern. Auch die Stars fiebern fleißig mit – und ein Promi hat seine Wahlentscheidung nun auf eine ziemlich heiße Art und Weise bekannt gegeben: Jennifer Lopez (51) veröffentlichte einen lasziven Schnappschuss, auf dem sie verrät, welchen Kandidaten sie gewählt hat!

Via Instagram meldete sich die Sängerin am Dienstag bei ihren Fans. In einem knappen, pinkfarbenen Sport-BH ermutigte sie noch einmal alle, ihre Stimme abzugeben. "Los, Amerika! Ich war schon wählen", schrieb sie zu ihrem Beitrag. Doch sie gab nicht nur preis, dass sie bereits ihr Kreuz gesetzt hat – auch für wen: Mit dem Hashtag #BidenHarris2020 positionierte sich die Beauty ganz klar auf der Seite des demokratischen Präsidentschaftskandidaten.

Aber die Musikerin ist nicht die Einzige, die Biden schon länger den Rücken stärkt – auch ihr Verlobter Alex Rodriguez (45) hat bereits früh seine politische Position deutlich gemacht. Das Paar hatte vor wenigen Wochen mit dem Demokraten über die Wahl gesprochen. "Ich glaube, unsere Stimmen waren nie zuvor so wichtig gewesen wie jetzt", so Alex in einem YouTube-Video.

