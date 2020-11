Na hoppla, da kam es aber rasch zu einer Eskalation! Im Herbst 2017 lernten sich Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) bei Love Island kennen – und kurze Zeit nach der Show auch lieben. Bereits im August 2018 erblickte Tochter Aylen das Licht der Welt. Doch das Liebesglück sollte nicht halten: Im September dieses Jahres gab das Paar bekannt, dass es sich getrennt habe. Anfangs sah es tatsächlich noch so aus, als würde sich das Duo für sein gemeinsames Kind zusammenreißen – die Harmonie sollte aber nicht allzu lange anhalten: In den vergangenen Tagen lieferten sich Elena und Mike in der Öffentlichkeit eine Schlammschlacht der Extraklasse!

