Andrej Mangold (33) meldet sich nach seiner Netzpause wieder zu Wort! Der ehemalige Bachelor und seine Freundin Jenny Lange (27) traten nach der Das Sommerhaus der Stars-Ausstrahlung einen medialen Rückzug an. Der Grund: Sie hatten für ihr Verhalten in der Show einen krassen Shitstorm kassiert. Zuschauer kritisierten, dass vor allem Andrej seine Kuppelshow-Verflossene Eva Benetatou (28) gemobbt habe. Kürzlich kehrte Jenny ins Netz zurück und zeigte tatsächlich Reue. Jetzt brach auch ihr Liebster sein Schweigen. Andrej gab zu: Er habe sich selbst in der Sendung nicht wiedererkannt! Es fiel auch eine Entschuldigung. Doch die richtete sich nicht an Eva...

