Sara Kulka (30) spricht offen über ihr Sexleben! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. In der Vergangenheit gewährte das Model seiner Community immer wieder tiefe Einblicke in sein Privatleben – zuletzt machte die 30-Jährige die Eheprobleme mit ihrem Mann öffentlich. Jetzt enthüllt Sara ein pikantes Detail aus ihrem Liebesleben: Sextoys haben ihr Leben verändert!

In ihrer Instagram-Story spricht die Zweifach-Mama darüber, was ihr Liebeseben so richtig auf den Kopf gestellt hat: Mit einem Adventskalender voller Erotikspielzeuge hätte vor drei Jahren alles begonnen. Ihr Mann hätte ihr damals den Kalender geschenkt und das sei ihre Rettung gewesen: "Ich habe am Anfang gedacht 'Nein, Sexspielzeug brauche ich nicht.' Aber doch – das brauche ich", verrät die 30-Jährige. Sie gönne es jeder Frau, einen Orgasmus zu haben, und ein paar Spielzeuge seien dafür kein schlechter Anfang, erklärt sie in dem Clip. "Schämt euch nicht", ermutigt sie ihre Fans dazu, offen für Neues zu sein.

Auch andere Stars sprachen bereits offen darüber, wie Sextoys ihr Leben verändert haben. Lily Allen (35) erklärte erst kürzlich in einem YouTube-Video, dass ihr Liebesleben nach dem Kauf eines Vibrators besser geworden sei. Zuvor hätte sie bis ins Alter von Ende 20 überhaupt nicht masturbiert, hatte sie zudem verraten.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Oktober 2020

Getty Images Lily Allen bei den Screen Actors Guild Awards, 2020

