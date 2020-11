So kennt man Sylvie Meis (42) ja überhaupt nicht! Am Ende der dritten The Masked Singer-Folge wartete eine riesige Überraschung auf die Zuschauer: Niemand Geringeres als Sylvie kam unter dem ausgeschiedenen Alpaka-Kostüm zum Vorschein! Zwar haben vorab schon ein paar Fans auf sie getippt – doch niemand hat daran geglaubt, dass das glamouröse Model auch wirklich bei der ulkigen musikalischen Ratesendung mitmachen würde. Tatsächlich hatte die Niederländerin aber einen Riesenspaß an der ganzen Sache und hat es total genossen, "mal nicht Sylvie Meis" zu sein...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de