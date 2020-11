Mareike Lerch und Philipp Herder müssen ihre Hochzeitspläne komplett über den Haufen werfen. Eigentlich wollten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Unternehmer im Herbst dieses Jahres auf Bali heiraten – die aktuelle Gesundheitslage macht ihnen dabei aber einen Strich durch die Rechnung. Jetzt disponieren die beiden komplett um und terminieren ihren großen Tag ganz neu. Schon am 13. November, also schon ganz bald, wird geheiratet, verraten sie gegenüber Promiflash.

