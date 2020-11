Ob sich Henrik Stoltenberg mit dieser Aktion sein eigenes Karriere-Grab schaufelt? Der ehemalige Love Island-Kandidat sorgte am vergangenen Donnerstagabend für einen Aufschrei auf Instagram. Weil er mit fünf mehr oder weniger bekannten Influencer-Damen das Trennungsstatement seiner Ex-Freundin Sandra Janina aufs Übelste parodierte, brennt sein Ansehen jetzt in der Hate-Hölle seiner Follower und Showkollegen lichterloh! Die Betroffene kommentierte den bitterbösen Clip, den Henrik erst gerepostet und dann wieder gelöscht hatte, schlicht und ergreifend mit: "Was für ein ehrenloser, ekelhafter Mensch kann man sein, sich über Gefühle lustig zu machen!" Eines der beteiligten Girls, Henriks neue Flamme Paulina Ljubas (23), entschuldigte sich zwar bereits reumütig – der schlonzige Personal Trainer glänzt bis jetzt mit Schweigen.

