Der US-amerikanische Politiker Joe Biden (77) lieferte sich in den vergangenen Tagen im Rahmen der US-Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem amtierenden Präsidenten Donald Trump (74). Doch nicht nur mit seiner steilen politischen Karriere sorgte der Demokrat immer wieder für Schlagzeilen – auch sein Privatleben schaffte es mit einigen traurigen Nachrichten in die Medien: In seinem bisherigen Leben musste der US-Politiker schon schwere Schicksalsschläge und tragische Verluste verkraften. Promiflash fasst euch Joes ergreifende Vergangenheit im Video zusammen...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de