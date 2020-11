Melanie Müller (32) und Janine Pink (33) machen gemeinsame Sache! Die beiden Reality-TV-Stars flimmern im deutschen Fernsehen regelmäßig über die Bildschirme. So nahm Melanie vor wenigen Wochen am Tauschexperiment Plötzlich arm, plötzlich reich teil, während Janine kürzlich in Die Festspiele der Realitystars ihr Können unter Beweis stellte. Jetzt werden die beiden Ladys gemeinsam in einer Sendung zu sehen sein! Melanie und Janine stehen für "Hot oder Schrott – Die Allestester" zusammen vor der Kamera!

Auf Instagram teilte die blonde Ballermann-Sängerin ein Video, auf dem sie am Set von "Hot oder Schrott" Janine in die Luft hebt. Die beiden Damen scheinen mächtig Spaß miteinander zu haben. Während ein Kameramann die Linse auf sie hält, albern die gebürtigen Leipzigerinnen herum und verstehen sich offenbar auch privat blendend. "Wenn die Kollegin wieder völlig durchdreht", schrieb Melanie über die einstige Big Brother-Gewinnerin unter dem Beitrag.

Laut Vox sollen Melanie und Janine eine Woche lang für die Dreharbeiten zu den neuen Folgen der beliebten Sendung unterwegs gewesen sein. "Wir arbeiten gerade an einer Promi-Version von 'Hot oder Schrott'", erklärte ein Sprecher des Senders. An welchen skurrilen Erfindungen sich die zwei Frauen ausprobieren dürfen, wurde noch nicht verraten. Habt ihr schon Lust, euch "Hot oder Schrott" mit Melanie und Janine anzusehen? Stimmt unten ab!

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Reality-TV-Star

Getty Images Melanie Müller beim GNTM-Finale in Palma de Mallorca, 2016

ActionPress Janine Pink beim "Promiboxen" im Jahr 2020

