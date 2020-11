Nazan Eckes (44) begeistert ihre Fans mit einem hübschen Update! Auf ihrem Instagram-Profil gibt die "Extra"-Moderatorin ihren rund 330.000 Abonnenten regelmäßig Einblicke in ihr Privat- und Berufsleben – mal teilt sie ihr Outfit des Tages, mal erzählt sie, was so hinter den TV-Kulissen abgeht. Ihr neuestes Foto kommt nun besonders gut bei ihren Fans an: Nazan zeigt sich hier nämlich von ihrer sexy Seite!

Via Instagram veröffentlichte die 44-Jährige jetzt eine Reihe Selfies, die sie offenbar frisch nach dem professionellen Styling für eine TV-Show zeigen: Nazan trägt ein dunkles Augen-Make-up, ihre Haare rahmen in wilden und schwungvollen Wellen ihr Gesicht ein – wie eine Löwenmähne! Und als wäre ihr Aussehen allein noch nicht heiß genug, hat die Beauty obendrauf auch noch ihren allerbesten Schlafzimmerblick aufgelegt.

Ihre Fans sind hin und weg von dem Anblick – und überschlagen sich in den Kommentaren geradezu vor Komplimenten: "Die schönste Frau im deutschen TV", schwärmt ein Abonnent. "Du bist einfach der Hammer, Nazan!", betont ein weiterer. Wie gefällt euch die Fotoreihe so? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Nazan Eckes, Moderatorin

Nazan Eckes, Moderatorin

Nazan Eckes, November 2020

