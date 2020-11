Es ist aus und vorbei zwischen Lamar Odom (41) und Sabrina Parr. Der Ex von Khloé Kardashian (36) und die Personal Trainerin gaben erst im November 2019 ihre Verlobung bekannt – doch eine Hochzeit wird es nicht geben. Denn die Fitnesstrainerin verkündet unerwartet in ihren Instagram-Stories: Sie und der Basketballstar gehen von nun an getrennte Wege! Einen Grund für das Liebes-Aus nennt sie nicht. Sie gibt lediglich preis, dass der Profi-Sportler “einige Dinge alleine bewältigen" müsse, bei denen sie ihm nicht helfen könne.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de