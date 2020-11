Rebel Wilson (40) präsentiert liebend gerne ihr neues Aussehen! Es ist längst keine Neuigkeit mehr: Der Pitch Perfect-Star hat seit Anfang des Jahres ordentlich abgenommen. Insgesamt 19 Kilogramm sollen bei der Komikerin bereits gepurzelt sein. Aktuell steht Rebel für eine Abenteuer-Show in Mexiko vor der Kamera. In ihren Drehpausen nutzt sie aber offenbar die Zeit, um weiter an ihrer erschlankten Figur zu feilen. Im Netz gab sie ihren Fans nun einen kleinen Einblick in ihre Sport-Routine!

Auf Instagram teilte Rebel am vergangenen Freitag einen Schnappschuss, kurz bevor sie sich zu ihrer Trainingseinheit aufmachte. Nur mit einem schwarz-weißen Sport-BH, einer eng anliegenden Radlerhose und einer Cappy bekleidet, posierte sie auf dem Balkon ihrer Unterkunft direkt an der Küste. Dazu schrieb sie: "Was geht ab! Ich bin ziemlich früh aufgestanden und bereit, eine Joggingrunde am Strand hinzulegen." Hoffentlich hat die 40-Jährige dafür aber noch die Schuhe gewechselt. Auf dem Foto ist sie nämlich in Flip-Flops zu sehen.

Für ihren heißen Sporty-Look wird Rebel in der Kommentarspalte mit Komplimenten überhäuft! Sogar ihre "Pitch Perfect"-Kollegen können gar nicht anders, als auf die Blondine eine regelrechte Lobeshymne zu singen. "Entschuldige mal", zeigt sich Brittany Snow (34) beeindruckt. Und auch Adam DeVine (37) kommentierte: "Alter, das inspiriert mich total! Ich muss auch wieder loslegen!"

Instagram / antmiddleton Ant Middleton und Rebel Wilson

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ant Middleton in Mexiko

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson in Mexiko, November 2020

