Zoe Saip packt intime Details aus ihrem Sexleben aus! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin sorgt gerne mal mit pikanten Einblicken für Schlagzeilen. Jetzt legt die gebürtige Österreicherin noch einmal nach: So beantwortete sie kürzlich in ihrer Instagram-Story sogar äußerst private Fragen: Sie sprach unter anderem über Masturbation, Verhütung und Orgasmen. "Sex ist etwas ganz Natürliches und da gehört natürlich auch Oralverkehr dazu", erklärte sie dabei ganz offen.

