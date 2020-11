Die Koslowskis sind endlich zu viert! Am Sonntagabend verkündete Paola Maria (27) die freudigen Neuigkeiten: Nach langem Warten ist das zweite Kind der Web-Beauty auf der Welt! Das verkündete die Frau von Sascha Koslowski (33) mit einem süßen ersten Foto ihres Sohnemanns auf Instagram: "Er ist da! Ich bin so unendlich dankbar für meine kleine Familie!", schrieb die Zweifachmama zu dem Bild. In einem neuen Video teilte die YouTuberin zudem einige Eindrücke der Geburt – inklusive erster Schreie ihres Babys!

