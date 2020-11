Na, da zeigt jemand, was er hat! Caro und Andreas Robens hatten ihre Beziehung in der beliebten Reality-TV-Show Das Sommerhaus der Stars auf die Probe gestellt – und das erfolgreich: In ihrer neuen eigenen Fernsehsendung planen die Fitness-Liebhaber sogar, sich nochmals das Jawort zu geben. Dafür will die Unternehmerin ihrem Liebsten ein ganz besonderes Geschenk in Form von heißen Fotos machen: Caro posierte jetzt in sexy High Heels für die Kamera – nur in High Heels!

In der neuen TV-Show "Caro und Andreas – 4 Fäuste für Mallorca" traf sich die Sportlerin mit einem Fotografen, um ihrem Andreas eine Freude zu bereiten: In knappen Dessous und sexy High Heels flirtete sie nicht nur mit der Kamera, sondern rekelte sich auch lasziv auf einer Couch. Doch damit nicht genug: Für die sexy Schnappschüsse ließ Caro sogar alle Hüllen fallen und warf sich komplett nackt in heiße Posen.

Dieses sexy Fotoshooting fiel der Bodybuilderin allerdings alles andere als leicht: "Ich weiß, dass ich nicht besonders fotogen bin – und ich kann mich dann auch nicht großartig bewegen", meinte Caro und stellte klar: "Ich muss mich da überwinden." Schon in ihrer Kindheit sei sie schüchtern gewesen und habe mit der Zeit lernen müssen, aus sich rauszukommen.

Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas und Caro Robens im September 2020

Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas und Caro Robens, "Das Sommerhaus der Stars"-Gewinner 2020

Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens, "Das Sommerhaus der Stars"-Sieger 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de