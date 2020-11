Owen Wilson (51) genießt die Zweisamkeit mit seiner Freundin Caroline Lindqvist! 2014 wurden der Schauspieler und seine damalige Personal-Trainerin ungeplant Eltern. Schon vor der Geburt ihres Sohnes Finn ging ihre Beziehung allerdings nicht über eine Affäre hinaus. Fünf Jahre später entdeckten der Hollywoodstar und die Sportlerin jedoch plötzlich ihre Gefühle füreinander und sind seitdem glücklich zusammen. Das beweisen nun auch Paparazzi-Aufnahmen von den beiden!

Am Sonntag schlenderten die zwei Turteltauben gemeinsam über einen Parkplatz in Calabasas und sahen dabei völlig entspannt aus: Beide setzten auf bequeme Kleidung, Owen trug einen lässigen Pulli und eine blaue Jogginghose – seine Liebste hatte graue Leggings zu einer warmen Jacke kombiniert. So ließ sich das Paar einen Kaffee schmecken und schien dabei in ein tiefes Gespräch verwickelt zu sein.

Owen hat nicht nur mit Caroline Nachwuchs – aus vorherigen Beziehungen hat der Schauspieler zudem zwei weitere Kinder: Er und seine Ex Jade Duell bekamen 2011 den gemeinsamen Sohn Robert Ford Wilson (9). 2018 wurde Owens Tochter Lyla geboren, die er zusammen mit seiner Verflossenen Varunie Vongsvirates hat.

ROMA / MEGA Owen Wilson und Caroline Lindqvist

ROMA / MEGA Owen Wilson und Caroline Lindqvist im November 2020

Getty Images Owen Wilson im November 2017

